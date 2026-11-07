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У Київській області ввели екстрені відключення світла

13:46 07.11.2026 Сб
1 хв
aimg Марія Науменко
У Київській області ввели екстрені відключення світла Фото: енергетики працюють над відновленням електропостачання (Getty Images)
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У суботу, 7 листопада, у Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії. Через це звичні графіки тимчасово не діють.

Про це в повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

У ДТЕК повідомили, що запровадили екстрені обмеження електропостачання за командою "Укренерго". Під час таких відключень погодинні графіки не застосовуються.

Енергетики пообіцяли інформувати споживачів про подальші зміни через офіційний Telegram-канал компанії.

Тож мешканцям області варто стежити за повідомленнями ДТЕК, оскільки звичний графік наразі не допоможе визначити, коли саме в оселі буде електроенергія.

Відключення світла в Україні 7 листопада

Нагадаємо, 7 листопада проблеми з електропостачанням виникли й в інших регіонах України. Зокрема, після нічної атаки РФ у Києві запровадили екстрені відключення світла, також виникли перебої з тепло- та водопостачанням.

У Чернігові через аварію на об'єкті електропостачання місто повністю залишилося без світла. Без електроенергії опинилися близько 150 тисяч абонентів у Чернігові, Козелецькому та Корюківському районах, а також у Славутичі. Частині споживачів згодом відновили електропостачання.

Крім того, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Вінницької області. Унаслідок удару одна людина дістала важкі поранення та потрапила до лікарні.

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