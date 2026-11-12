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В трех районах Киевщины ввели экстренные отключения света после атаки РФ

22:00 12.11.2026 Чт
1 мин
aimg Сергей Козачук
В трех районах Киевщины ввели экстренные отключения света после атаки РФ Фото: на Киевщине ввели экстренные отключения света (Getty Images)
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В трех районах Киевской области ввели экстренные отключения света из-за российской атаки на энергообъекты. На остальной территории региона продолжают действовать стабилизационные графики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Киевские региональные электросети.

По данным энергетиков, из-за повреждения инфраструктуры привычные графики ограничений не применяются в трех районах области - Фастовском, Белоцерковском и Обуховском.

В то же время, для жителей других районов Киевщины продолжают действовать стабилизационные графики отключений.

Специалисты уже работают на местах повреждений, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела и вернуть электроэнергию в жилище.

"Если у вас сейчас есть свет, пожалуйста, потребляйте его максимально бережно. Каждый выключенный прибор помогает удержать баланс энергосистемы", - призвали в компании.

Напомним, что в минувшие выходные ситуация в энергосистеме региона уже обострялась.

В частности, в субботу, 7 ноября, в Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии, из-за чего стабилизационные графики временно не действовали.

Уже на следующий день, в воскресенье, 8 ноября, аварийные обесточивания затронули еще более широкую географию.

Тогда экстренные отключения света ввели сразу в Киеве, Киевской области и Днепре, что заставило энергетиков временно отменить привычные графики ограничений.

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