В трех районах Киевщины ввели экстренные отключения света после атаки РФ

В трех районах Киевской области ввели экстренные отключения света из-за российской атаки на энергообъекты. На остальной территории региона продолжают действовать стабилизационные графики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Киевские региональные электросети .

По данным энергетиков, из-за повреждения инфраструктуры привычные графики ограничений не применяются в трех районах области - Фастовском, Белоцерковском и Обуховском.

В то же время, для жителей других районов Киевщины продолжают действовать стабилизационные графики отключений.

Специалисты уже работают на местах повреждений, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела и вернуть электроэнергию в жилище.

"Если у вас сейчас есть свет, пожалуйста, потребляйте его максимально бережно. Каждый выключенный прибор помогает удержать баланс энергосистемы", - призвали в компании.