В трех районах Киевщины ввели экстренные отключения света после атаки РФ
В трех районах Киевской области ввели экстренные отключения света из-за российской атаки на энергообъекты. На остальной территории региона продолжают действовать стабилизационные графики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Киевские региональные электросети.
По данным энергетиков, из-за повреждения инфраструктуры привычные графики ограничений не применяются в трех районах области - Фастовском, Белоцерковском и Обуховском.
В то же время, для жителей других районов Киевщины продолжают действовать стабилизационные графики отключений.
Специалисты уже работают на местах повреждений, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела и вернуть электроэнергию в жилище.
"Если у вас сейчас есть свет, пожалуйста, потребляйте его максимально бережно. Каждый выключенный прибор помогает удержать баланс энергосистемы", - призвали в компании.
Напомним, что в минувшие выходные ситуация в энергосистеме региона уже обострялась.
В частности, в субботу, 7 ноября, в Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии, из-за чего стабилизационные графики временно не действовали.
Уже на следующий день, в воскресенье, 8 ноября, аварийные обесточивания затронули еще более широкую географию.
Тогда экстренные отключения света ввели сразу в Киеве, Киевской области и Днепре, что заставило энергетиков временно отменить привычные графики ограничений.