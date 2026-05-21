В трех областях начали жесткие проверки полиции: в регионы выехали топ-чиновники
В трех регионах, где были разоблачены должностные лица Национальной полиции на преступных схемах, начаты комплексные проверки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Проверки начаться по поручению председателя Национальной полиции Ивана Выговского.
В Житомирскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области, где 20 мая разоблачили должностных лиц полиции, причастных к незаконным сделкам, направлены комплексные проверки под председательством заместителей председателя Нацполиции - Максима Цуцкиридзе, Андрея Небытова и Сергея Кобца.
В состав проверяющих групп вошли работники Департамента главной инспекции, Департамента внутренней безопасности, кадрового обеспечения и других профильных подразделений.
Отмечается, что целью проверок является всестороннее изучение деятельности территориальных подразделений, оценка эффективности управленческих решений, соблюдение служебной дисциплины и недопущения фактов коррупции и злоупотреблений среди личного состава.
"Позиция руководства НПУ остается неизменной - ни один случай нарушения закона, независимо от должности или звания, не будет проигнорирован. Нацполиция и в дальнейшем продолжит системную работу по очистке рядов полиции от лиц, которые дискредитируют звание полицейского", - отметили в Нацполиции.
Преступная схема в Нацполиции
Напомним, на днях руководителей полиции в трех областях разоблачили на том, что они замалчивали работу сети так называемых "порноофисов" - помещений, где записывали и распространяли в интернете видео эротического содержания. За молчание чиновники получали по 20 тысяч долларов ежемесячно.
Задержаны и сообщено о подозрении пяти участникам схемы, среди которых:
- начальник главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области;
- заместитель начальника главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области;
- первый заместитель начальника главного управления Нацполиции в Тернопольской области;
- заместитель начальника главного управления Нацполиции в Житомирской области;
- водитель автохозяйства подразделения МВД, который действовал как посредник между всеми участниками схемы.
Во время обысков у должностных лиц Нацполиции изъяли шесть элитных авто, оружие и более 22 млн гривен наличными.
После этого четырех должностных лиц региональных подразделений полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей.