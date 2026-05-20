Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

До трьох обласних управлінь Нацполіції прийшли з обшуками

09:27 20.05.2026 Ср
2 хв
Що відомо станом на зараз?
aimg Олена Чупровська aimg Юлія Акимова
Фото: що відомо про обшуки в управліннях Нацполу (Getty Images)

Сьогодні, 20 травня, у Головних управліннях поліції трьох областей України проводяться обшуки.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс.

Читайте також: В університеті Поплавського проводять обшуки: що відомо

Як стало відомо, слідчі дії проводять в обласних управліннях Національної поліції України у Тернопільській, Житомирській та Івано-Франківській областях.

"Так, проводяться обшуки у трьох регіонах. Національна поліція сприяє проведенню усіх процесуальних дій," - сказала Юлія Гірдвіліс.

Наразі деталей щодо справи, у якій проводять обшуки, немає.

Оновлено о 10:22

Обшуки в управліннях Нацполіції зазначених областей є спільною реалізацією СБУ та поліції, повідомили РБК-Україна джерела.

Оновлено о 11:45

Генпрокурор України Руслан Кравченко та СБУ повідомили перші деталі про обшуки в управліннях Нацполу. Як з'ясувало слідство, йдеться про "кришування" топчиновниками поліції діяльності так званих "порноофісів" - приміщень, де моделі знімали відео для інтернет-платформ.

Більше про викриття поліцейських на злочинній схемі читайте у матеріалі РБК-Україна: "Серед затриманих - топпосадовці Нацполу: в трьох областях викрили схему з "порноофісами"

Нагадаємо, 19 травня НАБУ і САП провели обшуки у Верховному Суді за місцем роботи, проживання та в транспорті низки чинних і колишніх суддів. Слідчі дії проводились і щодо колишнього голови установи, справа якого розглядається у ВАКС.

Як повідомляло РБК-Україна, того ж дня НАБУ та САП розширили коло підозрюваних у справі - підозру оголосили трьом чинним суддям та одному судді у відставці.

