До трьох обласних управлінь Нацполіції прийшли з обшуками

Як стало відомо, слідчі дії проводять в обласних управліннях Національної поліції України у Тернопільській, Житомирській та Івано-Франківській областях.

"Так, проводяться обшуки у трьох регіонах. Національна поліція сприяє проведенню усіх процесуальних дій," - сказала Юлія Гірдвіліс.

Наразі деталей щодо справи, у якій проводять обшуки, немає.

Оновлено о 10:22

Обшуки в управліннях Нацполіції зазначених областей є спільною реалізацією СБУ та поліції, повідомили РБК-Україна джерела.

Оновлено о 11:45

Генпрокурор України Руслан Кравченко та СБУ повідомили перші деталі про обшуки в управліннях Нацполу. Як з'ясувало слідство, йдеться про "кришування" топчиновниками поліції діяльності так званих "порноофісів" - приміщень, де моделі знімали відео для інтернет-платформ.

