В три областных управления Нацполиции пришли с обысками в три областных управления

Сегодня, 20 мая, в Главных управлениях полиции трех областей Украины проводятся обыски.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис.
Как стало известно, следственные действия проводят в областных управлениях Национальной полиции Украины в Тернопольской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.
"Так, проводятся обыски в трех регионах. Национальная полиция способствует проведению всех процессуальных действий" - сказала Юлия Гирдвилис.
Сейчас деталей по делу, в котором проводят обыски, нет.
Обновлено в 10:22
Обыски в управлениях Нацполиции указанных областей являются совместной реализацией СБУ и полиции, сообщили РБК-Украина источники.
Обновлено в 11:45
Генпрокурор Украины Руслан Кравченко и СБУ сообщили первые детали об обысках в управлениях Нацпола. Как выяснило следствие, речь идет о "крышевании" топ-чиновниками полиции деятельности так называемых "порноофисов" - помещений, где модели снимали видео для интернет-платформ.
Напомним, 19 мая НАБУ и САП провели обыски в Верховном Суде по месту работы, жительства и в транспорте ряда действующих и бывших судей. Следственные действия проводились и в отношении бывшего главы учреждения, дело которого рассматривается в ВАКС.
Как сообщало РБК-Украина, в тот же день НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу - подозрение объявили трем действующим судьям и одному судье в отставке.