"Трофеї" та обмінний фонд: Гуменюк розповіла про просування ЗСУ в Херсонській області

"Ми продовжуємо просуватися і в тому числі зачищати території, закріплюватися на позиціях, які зайняли й на нових теж", - сказала Гуменюк.

При цьому вона акцентувала, варто розуміти, що ворога ще багато залишається на правому березі Дніпра.

"Також ми намагаємося знаходити тих, кого "забули" спеціально чи випадково, тому що при тій "евакуації", яку вони собі влаштували перше і друге можливо. Поповнюємо обмінний фонд і трошки російського ленд-лізу. Продовжуємо роботу і по звільненню населених пунктів. Думаю, що до вечора будуть гарні новини", - анонсувала Гуменюк.

За її словами наразі продовжується підрахунок "трофеїв", до складу яких увійшли артилерійські системи, бронетехніка і танки.

"Все це ми скомпонуємо і повертатимемо ворогу вже у вигляді ударів", - зазначила Гуменюк.

Додамо, щодо Кінбурнської коси (яка є єдиною окупованою територією в Миколаївській області), Гуменюк підкреслила, що по цьому питанню триває бойова робота.

"Там залишається ворог, але ми продовжуємо просувати ворога. Наразі триває бойова робота і якщо ми поставили за мету звільнити всю Миколаївську область, то вона буде звільнена", - підсумувала вона.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Україна повернула під свій контроль місто Херсон і ЗСУ вже зайшли до міста.

При цьому в Міноборони попередили, зачистка Херсона після звільнення від російських окупантів може тривати кілька тижнів.

Тим часом в США вже назвали звільнення Херсона "надзвичайною перемогою", а ЗМІ вже назвали наступні напрямки українського контрнаступу.