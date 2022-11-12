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Наступ України продовжиться. ЗМІ назвали наступну ймовірну ціль ЗСУ після Херсона

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Запорізька область, Субота 12 листопада 2022 09:36
Наступ України продовжиться. ЗМІ назвали наступну ймовірну ціль ЗСУ після Херсона Фото: ЗМІ назвали наступну ймовірну ціль ЗСУ після Херсона (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Україна не демонструє потягу до перемир'я і має намір продовжувати звільнення територій військовим шляхом. Ймовірно, після Херсона, ЗСУ можуть готуватися до наступу через Запорізьку область у напрямку Мелітополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

"Багато аналітиків і дипломатів припускають, що взимку у великих бойових діях і навіть мирних переговорах може бути пауза, але після того, як було витіснено росіян з Херсона, Україна не має бажання зупинятися", - пише видання.

NYT зазначає, що з огляду на останні події, українські сили "не подають жодних ознак припинення наступу на зиму" і не дадуть війні зайти в глухий кут.

Посилаючись на дані військових, близьких до бойових дій в Україні, видання пише, "все більше натяків на те, що українці готуються до нового сухопутного наступу".

Зокрема, наступний наступ ЗСУ може бути направлений на південь через Запорізьку область у напрямку Мелітополя.

NYT пише, що українські сили "можуть кинути виклик Росії, її контролю над південним районом", який вона захопила під час повномасштабного вторгнення, яке почалося в лютому.

Журналісти посилаються на слова старшого лейтенанта, командира протитанкового підрозділу, який обороняє місто Бахмут на Донбасі, що постійно піддається ворожим атакам.

"Логіка війни полягає в тому, щоб не зупинятися, а якось продовжувати рухатися вперед. Я думаю, що будуть контратаки на інших напрямках, щоб противник не встигав перекидати резерви і блокувати удари", - сказав військовий.

При цьому західні експерти прогнозують, що Україна досягне подальших успіхів на півдні, оскільки російський моральний дух та організація розпадуться.

Інші аналітики більш обережні. Вони очікують, що обидві сторони візьмуть оперативну паузу через погіршення погодних умов: багнюки, вологи та холоду, а також через те, що бої в Херсоні були надзвичайно виснажливими.

Втім, експерти прогнозують, що повномасштабні бої відновляться навесні.

"Наступні цілі України, швидше за все, будуть або в напрямку Мелітополя на півдні, або на сході, продовжиться наступ, який вибив російські війська з Харківської області, щоб відбити місто Сватове Луганської області, яке є центром бойових дій протягом останнього місяця", - цитує видання аналітиків.

Разом з тим експерти погоджуються в тому, що незалежно від того, буде пауза чи ні, наступний етап знову буде надзвичайно жорстоким.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Херсон повертається під контроль українських військ і ЗСУ вже заходять до міста.

На тлі чого РБК-Україна дізналося думку військового експерта щодо того, як можуть розвиватися подальші дії після звільнення Херсона. Він вважає, що звільнення окупованих територій продовжиться, швидше за все, з Запорізької області в одному з трьох напрямків - Бердянськ, Мелітополь чи Маріуполь (Донецька область).

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