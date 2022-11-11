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Україні відомі всі колаборанти. Маляр спрогнозувала терміни зачистки в Херсоні

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Херсон, П'ятниця 11 листопада 2022 21:25
Україні відомі всі колаборанти. Маляр спрогнозувала терміни зачистки в Херсоні Фото: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Зачистка Херсона після звільнення від російських окупантів може тривати кілька тижнів, проте українським силам відомі всі колаборанти і зрадники у деокупованих населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар заступниці міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Маляр підкреслила, що людям здається, ніби звільнення – це зайшли, поставили прапор і все. Насправді, пояснила заступниця міністра оборони, звільнення українських територій - це переважно стабілізаційні заходи, і вони іноді тривають тижнями.

Вона зазначила, що насамперед необхідно провести розмінування територій, а також "відпрацювати" по колаборантах та окупантах.

"Перше, що потрібно буде зробити, це розмінування. Убезпечити територію. І саме тому ми звертаємося до людей і зокрема до журналістів, які хочуть дуже оперативно повідомляти інформацію: без дозволу командувача, який є на місці, не варто нікуди рухатися. Тим більше поперед військових. Тому, що це дуже небезпечно для життя", - розповіла Маляр.

Вона додала, що Міноборони виступає за притягнення зрадників та окупантів до відповідальності, де це фізично можливо. Крім того, росіяни поповнюватимуть український обмінний фонд.

"Нам відомі всі прізвища людей, які пішли на співпрацю з ворогом. З кожним із них проводитиметься робота згідно із законом. Стосовно окупантів - щодо них у нас відкриваються провадження", - підтвердила Маляр.

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.

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