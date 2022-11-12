"Трофеи" и обменный фонд: Гуменюк рассказала о продвижении ВСУ в Херсонской области

"Мы продолжаем продвигаться и в том числе зачищать территории, закрепляться на позициях, которые заняли и на новых тоже", - сказала Гуменюк.

При этом она акцентировала, следует понимать, что врага еще многое остается на правом берегу Днепра.

"Также мы пытаемся находить тех, кого "забыли" специально или случайно, потому что при той "эвакуации", которую они себе устроили первое и второе возможно. Пополняем обменный фонд и немного российского ленд-лиза. Продолжаем работу и по освобождению населенных пунктов. Думаю, что к вечеру будут хорошие новости" , - анонсировала Гуменюк.

По ее словам, продолжается подсчет "трофеев", в состав которых вошли артиллерийские системы, бронетехника и танки.

"Все это мы скомпонуем и будем возвращать врагу уже в виде ударов", - отметила Гуменюк.

Добавим, что касается Кинбурнской косы (являющейся единственной оккупированной территорией в Николаевской области), Гуменюк подчеркнула, что по этому вопросу продолжается боевая работа.

"Там остается враг, но мы продолжаем продвигать врага. Сейчас идет боевая работа и если мы поставили цель освободить всю Николаевскую область, то она будет освобождена", - подытожила она.

Напомним, вчера стало известно, что Украина вернула под свой контроль город Херсон и ВСУ уже вошли в город.

При этом в Минобороны предупредили, что зачистка Херсона после освобождения от российских оккупантов может занять несколько недель.

Тем временем в США уже назвали освобождение Херсона "чрезвычайной победой", а СМИ уже назвали следующие направления украинского контрнаступления.