На Троєщині в Києві проведуть очистку мереж: скільки не можна користуватися водою

Повідомляється, що ПрАТ "АК «Київводоканал" проводитиме профілактичну промивку водопровідних мереж у Деснянському районі, з 21:00 до 7:00. Під час робіт можливе тимчасове зниження тиску води.

Роботи торкнуться мереж на вул. Рональда Рейгана (від будинку № 2/27 до будинку № 12/16), просп. Червоної Калини (від будинку № 16/12 до будинку № 36/7), вул. Сержа Лифаря (від будинку № 7/36 до будинку № 1/49), вул. Миколи Закревського (від будинку № 27/2 до будинку №49/1).

У компанії наголошують, що промивка допомагає очистити труби від осаду та покращує якість води в резервуарах. Мешканців просять тимчасово не використовувати воду для пиття та приготування їжі, а також для санітарно-гігієнічних потреб під час робіт. Після завершення робіт потрібно злити воду до прозорого стану й щоб вона не мала стороннього запаху - тоді вода стане безпечною.