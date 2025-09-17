UA

На Троєщині в Києві проведуть очистку мереж: скільки не можна користуватися водою

Фото: На Троєщині в Києві знизиться тиск води (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

У ніч із 17 на 18 вересня "Київводоканал" проведе планову промивку водопровідних мереж на Троєщині - мешканцям варто очікувати тимчасового зниження тиску води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Київводоканалу".

Повідомляється, що  ПрАТ "АК «Київводоканал" проводитиме профілактичну промивку водопровідних мереж у Деснянському районі, з 21:00 до 7:00. Під час робіт можливе тимчасове зниження тиску води.

Роботи торкнуться мереж на вул. Рональда Рейгана (від будинку № 2/27 до будинку № 12/16), просп. Червоної Калини (від будинку № 16/12 до будинку № 36/7), вул. Сержа Лифаря (від будинку № 7/36 до будинку № 1/49), вул. Миколи Закревського (від будинку № 27/2 до будинку №49/1).

У компанії наголошують, що промивка допомагає очистити труби від осаду та покращує якість води в резервуарах. Мешканців просять тимчасово не використовувати воду для пиття та приготування їжі, а також для санітарно-гігієнічних потреб під час робіт. Після завершення робіт потрібно злити воду до прозорого стану й щоб вона не мала стороннього запаху - тоді вода стане безпечною.

Раніше РБК-Україна писало, що новий проєкт наказу Мінрегіону запроваджує єдині індикатори для моніторингу якості питної води та стану систем водопостачання в Україні. Це дозволить швидше виявляти проблеми, оцінювати стан мереж і оперативно реагувати на загрози для здоров’я населення.

Також ми розповідали, що Миколаїв вперше з 2022 року отримає прісну воду. Новий магістральний водогін повністю замінить солону воду в системах міста протягом двох тижнів. Система забезпечить водою домогосподарства та зрошення сільгоспугідь, будівництво завершене, триває тестова експлуатація.

