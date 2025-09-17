На Троещине в Киеве проведут очистку сетей: сколько нельзя пользоваться водой

В ночь с 17 на 18 сентября "Киевводоканал" проведет плановую промывку водопроводных сетей на Троещине - жителям стоит ожидать временного снижения давления воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Киевводоканала".
Сообщается, что ЧАО "АК "Киевводоканал" будет проводить профилактическую промывку водопроводных сетей в Деснянском районе, с 21:00 до 7:00. Во время работ возможно временное снижение давления воды.
Работы коснутся сетей на ул. Рональда Рейгана (от дома № 2/27 до дома № 12/16), просп. Красной Калины (от дома № 16/12 до дома № 36/7), ул. Сержа Лифаря (от дома № 7/36 до дома № 1/49), ул. Николая Закревского (от дома № 27/2 до дома №49/1).
В компании отмечают, что промывка помогает очистить трубы от осадка и улучшает качество воды в резервуарах. Жителей просят временно не использовать воду для питья и приготовления пищи, а также для санитарно-гигиенических нужд во время работ. После завершения работ нужно слить воду до прозрачного состояния и чтобы она не имела постороннего запаха - тогда вода станет безопасной.
