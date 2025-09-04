Миколаїв вперше з 2022 року отримає прісну воду: коли запустять водогін

Жителі Миколаєва вперше з 2022 року отримають прісну воду, яка через два тижні повністю замінить солону воду в усіх системах міста. Це стане можливим після запуску нового магістрального водогону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко в Telegram.

Водогін забезпечуватиме 120 тисяч кубометрів води на добу для домогосподарств і ще 50 тисяч для зрошення сільськогосподарських угідь.

"Труби і насоси розміщені під землею, зараз добудовуються укриття для працівників. Є пульти для дистанційного управління, резерв живлення та система захисту від атак. Будівництво вже на завершальному етапі", - написала Свириденко..

За її словами, минулого року з держбюджету виділили майже дев'ять мільярдів гривень на зведення нової системи водозабору з річки Південний Буг.

У січні 2025 року почалися будівельні роботи, а у серпні запустили тестову роботу водогону. Воду вже почали повноцінно подавати в системи та резервуари водоканалу.

Фото: магістральний водогін запустять через два тижні (t.me/svyrydenkoy)