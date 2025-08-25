Троє українців у фіналі Діамантової ліги-2025: коли та де дивитися змагання в Цюриху

Жіночі стрибки у висоту: Магучіх і Левченко у боротьбі за медалі

Україна буде представлена одразу двома спортсменками у жіночому фіналі.

Для Ярослави Магучіх це п’ятий поспіль вирішальний етап Діамантової ліги, де вона тричі поспіль здобувала "золото" у 2022–2024 роках.

Юлія Левченко виходить у фінал вшосте у кар’єрі. На її рахунку три "срібла" змагань - у 2017, 2018 та 2019 роках.

У сезоні-2025 Магучіх набрала 35 залікових балів і посіла третє місце у рейтингу стрибунок. Вона виборола п’ять медалей: три "золота" (Сямень, Шанхай, Сілезія) та два "срібла" (Париж, Стокгольм).

Левченко завершила відбір на шостій позиції з 18 балами, тричі фінішувавши четвертою та ще двічі опинившись поза чільною п’ятіркою.

Серед головних суперниць українських спортсменок - австралійки Елеанор Паттерсон і Нікола Олеслагерс, британка Морган Лейк та німкеня Крістіна Гонзель.

Остання є однією з трьох стрибунок сезону, які долали планку на висоті 2.00 м і вище, нарівні з Олеслагерс (2.01 м) та Магучіх (2.02 м).

Чоловічі стрибки: другий фінал поспіль для Дорощука

У чоловічих стрибках у висоту Україну представить Олег Дорощук. Завдяки перемозі на етапі в Брюсселі він піднявся на четверту позицію рейтингу та вийшов до фіналу.

Для українця це вже другий фінал поспіль - у 2024 році він став віцечемпіоном турніру з результатом 2.31 м.

Лідером сезону є олімпійський чемпіон Парижа новозеландець Геміш Керр, на рахунку якого 34 очки та дві перемоги на етапах у Рабаті та Сілезії.

До кола претендентів також входять ямаєць Ромейн Бекфорд, американці Джувон Гаррісон та Шелбі Мак’юен, а також італієць Марко Фассінотті.

Де і коли дивитися фінал

Фінал Діамантової ліги відбудеться у Цюриху та триватиме два дні. Змагання з жіночих стрибків у висоту пройдуть у перший день фіналу.

В Україні пряму трансляцію забезпечує "Суспільне Спорт", а також місцеві канали "Суспільного".