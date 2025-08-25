Трое украинцев в финале Бриллиантовой лиги-2025: когда и где смотреть соревнования в Цюрихе

Женские прыжки в высоту: Магучих и Левченко в борьбе за медали

Украина будет представлена сразу двумя спортсменками в женском финале.

Для Ярославы Магучих это пятый подряд решающий этап Бриллиантовой лиги, где она трижды подряд получала "золото" в 2022-2024 годах.

Юлия Левченко выходит в финал в шестой раз в карьере. На ее счету три "серебра" соревнований - в 2017, 2018 и 2019 годах.

В сезоне-2025 Магучих набрала 35 зачетных баллов и заняла третье место в рейтинге прыгуний. Она завоевала пять медалей: три "золота" (Сямэнь, Шанхай, Силезия) и два "серебра" (Париж, Стокгольм).

Левченко завершила отбор на шестой позиции с 18 баллами, трижды финишировав четвертой и еще дважды оказавшись вне лидирующей пятерки.

Среди главных соперниц украинских спортсменок - австралийки Элеанор Паттерсон и Никола Олеслагерс, британка Морган Лейк и немка Кристина Гонзель.

Последняя является одной из трех прыгуний сезона, которые преодолевали планку на высоте 2.00 м и выше, наравне с Олеслагерс (2.01 м) и Магучих (2.02 м).

Мужские прыжки: второй финал подряд для Дорощука

В мужских прыжках в высоту Украину представит Олег Дорощук. Благодаря победе на этапе в Брюсселе он поднялся на четвертую позицию рейтинга и вышел в финал.

Для украинца это уже второй финал подряд - в 2024 году он стал вице-чемпионом турнира с результатом 2.31 м.

Лидером сезона является олимпийский чемпион Парижа новозеландец Гемиш Керр, на счету которого 34 очка и две победы на этапах в Рабате и Силезии.

В круг претендентов также входят ямаец Ромейн Бекфорд, американцы Джувон Харрисон и Шелби Макьюэн, а также итальянец Марко Фассинотти.

Где и когда смотреть финал

Финал Бриллиантовой лиги состоится в Цюрихе и продлится два дня. Соревнования по женским прыжкам в высоту пройдут в первый день финала.

В Украине прямую трансляцию обеспечивает "Суспільне Спорт", а также местные каналы "Суспільного".