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Тривожні кнопки, відеонагляд та укриття з Wi-Fi. Як працюватимуть школи Києва

Середа 28 серпня 2024 13:29
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Тривожні кнопки, відеонагляд та укриття з Wi-Fi. Як працюватимуть школи Києва Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві навчальний рік розпочнеться 2 вересня. В умовах воєнного стану безпека учнів, вчителів й усіх, хто забезпечує процес навчання - в пріоритеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.

Як розповів Кличко, навчальний рік триватиме до 30 червня 2025 року. До 950 київських закладів підуть 372 тисячі учнів та вихованців, зокрема:

  • до садочків - майже 58 тисячі дітей;
  • у школи - 281 тисяча учнів.

Посилення охорони

Для забезпечення процесу навчання у Києві впроваджують комплексну програму "Створення безпечного освітнього середовища", в рамках якої Муніципальна охорона Києва забезпечить фізичну охорону всіх закладів загальної середньої освіти.

Всі освітні установи будуть обладнані:

  • тривожними кнопками й перебуватимуть під цілодобовою пультовою охороною;
  • системами відеонагляду;
  • охоронною сигналізацією;

У тому ж числі усі освітні заклади будуть обладнані високошвидкісним інтернетом.

Укриття

"Щодо укриттів - у закладах освіти столиці укриття загально можуть вмістити 317 000 людей", - додав міський голова.

В укриттях встановлюють:

  • резервне освітлення;
  • резервні джерела струму;
  • системи вентиляції;
  • Wi-Fi;

Зокрема будуються нові споруди подвійного призначення із захисними можливостями.

Навчальний рік 2024-2025

Згідно з інформацією від Міністерства освіти та науки (МОН), в Україні буде запроваджена нова програма "Школа офлайн", яка дозволить повернути 300 тисяч дітей до навчання в школах.

Також, згідно з нещодавнім рішенням Кабінету міністрів, навчальний рік у школах розпочнеться 2 вересня і триватиме до 30 червня 2025 року.

Окрім того, МОН затвердило оновлену програму "Захисту України".

Більше інформації про зміни, які очікують учнів і вчителів у 2024 році, можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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