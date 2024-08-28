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Тревожные кнопки, видеонаблюдение и укрытия с Wi-Fi. Как будут работать школы Киева

Среда 28 августа 2024 13:29
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Тревожные кнопки, видеонаблюдение и укрытия с Wi-Fi. Как будут работать школы Киева Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве учебный год начнется 2 сентября. В условиях военного положения безопасность учеников, учителей и всех, кто обеспечивает процесс обучения - в приоритете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

Как рассказал Кличко, учебный год продлится до 30 июня 2025 года. К 950 киевским заведениям пойдут 372 тысяч учеников и воспитанников, в частности:

  • в сады - почти 58 тысяч детей;
  • в школы - 281 тысяча учеников.

Усиление охраны

Для обеспечения процесса обучения в Киеве внедряют комплексную программу "Создание безопасной образовательной среды", в рамках которой Муниципальная охрана Киева обеспечит физическую охрану всех учреждений общего среднего образования.

Все образовательные учреждения будут оборудованы:

  • тревожными кнопками и будут находиться под круглосуточной пультовой охраной;
  • системами видеонаблюдения;
  • охранной сигнализацией;

В том же числе все образовательные учреждения будут оборудованы высокоскоростным интернетом.

Укрытие

"Относительно укрытий - в учебных заведениях столицы укрытия в целом могут вместить 317 000 человек", - добавил городской голова.

В укрытиях устанавливают:

  • резервное освещение;
  • резервные источники тока;
  • системы вентиляции;
  • Wi-Fi;

В частности строятся новые сооружения двойного назначения с защитными возможностями.

Учебный год 2024-2025

Согласно информации Министерства образования и науки (МОН), в Украине будет введена новая программа "Школа офлайн", которая позволит вернуть 300 тысяч детей к обучению в школах.

Также, согласно недавнему решению Кабинета министров, учебный год в школах начнется 2 сентября и продлится до 30 июня 2025 года.

Кроме того, МОН утвердило обновленную программу "Защиты Украины".

Больше информации об изменениях, которые ожидают учеников и учителей в 2024 году, можно прочитать в материале РБК-Украина.

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