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Тривогу вперше за війну оголосили в Сибіру за понад 3500 км від України

18:49 06.07.2026 Пн
1 хв
Сирени в Новосибірській області волають через загрозу удару дронами
aimg Валерій Ульяненко
Фото: повітряну тривогу оголосили у Сибіру (Getty Images)

В понеділок, 6 липня, тривогу вперше за весь час повномасштабної війни оголосили у Новосибірській області за понад 3500 км від України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Безпілотну небезпеку вперше оголошено на території Новосибірської області. Про це офіційно повідомила російська система попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, сьогодні українські дрони подолали до 3000 тисяч кілометрів і вперше за весь час війни вдарили по Омському НПЗ.

За словами головного конструктора Fire Point Дениса Штілермана, удар було завдано дронами FP-1, які можуть діставати до цілей, розташованих за 3400 км від держкордону.

Фото: тривогу у Росії оголосили за понад 3500 км від України (Google Maps)

Нагадаємо, сьогодні СБУ разом з іншими підрозділами Сил оборони атакували два російських НПЗ та кілька важливих військових об'єктів у тимчасово окупованому Криму.

Зокрема, під ударом були Ярославський НПЗ та НПЗ "НОВАТЭК-Усть-Луга", а також паливний термінал у Висоцьку. В Криму дрони атакували аеродром "Гвардійське" і зенітний комплекс "Панцирь-С2".

Крім того, через активні дії України щодо блокування Криму, росіяни на окупованому півострові провели спеціальні штабні ігри. Окупанти тренувались відбивати атаку ЗСУ на випадок висадки десанту.

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