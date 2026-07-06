Тревогу впервые за войну объявили в Сибири за более чем 3500 км от Украины

В понедельник, 6 июля, тревогу впервые за все время полномасштабной войны объявили в Новосибирской области в более чем 3500 км от Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Беспилотная опасность впервые объявлена на территории Новосибирской области. Об этом официально сообщила российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Напомним, сегодня украинские дроны преодолели до 3000 тысяч километров и впервые за все время войны ударили по Омскому НПЗ.
По словам главного конструктора Fire Point Дениса Штиллермана, удар был нанесен дронами FP-1, которые могут доставать до целей, расположенных в 3400 км от госграницы.
Напомним, сегодня СБУ вместе с другими подразделениями Сил обороны атаковали два российских НПЗ и несколько важных военных объектов во временно оккупированном Крыму.
В частности, под ударом находились Ярославский НПЗ и НПЗ "НОВАТЭК-Усть-Луга", а также топливный терминал в Высоцке. В Крыму дроны атаковали аэродром "Гвардейское" и зенитный комплекс "Панцирь-С2".
Кроме того, из-за активных действий Украины по блокированию Крыма, россияне на оккупированном полуострове провели специальные штабные игры. Оккупанты тренировались отбивать атаку ВСУ на случай высадки десанта.