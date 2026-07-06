Тревогу впервые за войну объявили в Сибири за более чем 3500 км от Украины

Беспилотная опасность впервые объявлена на территории Новосибирской области. Об этом официально сообщила российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напомним, сегодня украинские дроны преодолели до 3000 тысяч километров и впервые за все время войны ударили по Омскому НПЗ.

По словам главного конструктора Fire Point Дениса Штиллермана, удар был нанесен дронами FP-1, которые могут доставать до целей, расположенных в 3400 км от госграницы.

Фото: тревогу в России объявили в более чем 3500 км от Украины (Google Maps)

Напомним, сегодня СБУ вместе с другими подразделениями Сил обороны атаковали два российских НПЗ и несколько важных военных объектов во временно оккупированном Крыму.