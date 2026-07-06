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Тревогу впервые за войну объявили в Сибири за более чем 3500 км от Украины

18:49 06.07.2026 Пн
2 мин
Сирены в Новосибирской области вопят из-за угрозы удара дронами
aimg Валерий Ульяненко
Фото: воздушную тревогу объявили в Сибири (Getty Images)

В понедельник, 6 июля, тревогу впервые за все время полномасштабной войны объявили в Новосибирской области в более чем 3500 км от Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Беспилотная опасность впервые объявлена на территории Новосибирской области. Об этом официально сообщила российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напомним, сегодня украинские дроны преодолели до 3000 тысяч километров и впервые за все время войны ударили по Омскому НПЗ.

По словам главного конструктора Fire Point Дениса Штиллермана, удар был нанесен дронами FP-1, которые могут доставать до целей, расположенных в 3400 км от госграницы.

Фото: тревогу в России объявили в более чем 3500 км от Украины (Google Maps)

Напомним, сегодня СБУ вместе с другими подразделениями Сил обороны атаковали два российских НПЗ и несколько важных военных объектов во временно оккупированном Крыму.

В частности, под ударом находились Ярославский НПЗ и НПЗ "НОВАТЭК-Усть-Луга", а также топливный терминал в Высоцке. В Крыму дроны атаковали аэродром "Гвардейское" и зенитный комплекс "Панцирь-С2".

Кроме того, из-за активных действий Украины по блокированию Крыма, россияне на оккупированном полуострове провели специальные штабные игры. Оккупанты тренировались отбивать атаку ВСУ на случай высадки десанта.

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