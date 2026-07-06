ua en ru
Пн, 06 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Тревогу впервые за войну объявили в Сибири за более чем 3500 км от Украины

18:49 06.07.2026 Пн
2 мин
Сирены в Новосибирской области вопят из-за угрозы удара дронами
aimg Валерий Ульяненко
Тревогу впервые за войну объявили в Сибири за более чем 3500 км от Украины Фото: воздушную тревогу объявили в Сибири (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В понедельник, 6 июля, тревогу впервые за все время полномасштабной войны объявили в Новосибирской области в более чем 3500 км от Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Беспилотная опасность впервые объявлена на территории Новосибирской области. Об этом официально сообщила российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напомним, сегодня украинские дроны преодолели до 3000 тысяч километров и впервые за все время войны ударили по Омскому НПЗ.

По словам главного конструктора Fire Point Дениса Штиллермана, удар был нанесен дронами FP-1, которые могут доставать до целей, расположенных в 3400 км от госграницы.

Тревогу впервые за войну объявили в Сибири за более чем 3500 км от УкраиныФото: тревогу в России объявили в более чем 3500 км от Украины (Google Maps)

Напомним, сегодня СБУ вместе с другими подразделениями Сил обороны атаковали два российских НПЗ и несколько важных военных объектов во временно оккупированном Крыму.

В частности, под ударом находились Ярославский НПЗ и НПЗ "НОВАТЭК-Усть-Луга", а также топливный терминал в Высоцке. В Крыму дроны атаковали аэродром "Гвардейское" и зенитный комплекс "Панцирь-С2".

Кроме того, из-за активных действий Украины по блокированию Крыма, россияне на оккупированном полуострове провели специальные штабные игры. Оккупанты тренировались отбивать атаку ВСУ на случай высадки десанта.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сибирь Воздушная тревога
Новости
Число жертв в Киеве растет, завалы все еще разбирают: что известно о последствиях атаки РФ
Число жертв в Киеве растет, завалы все еще разбирают: что известно о последствиях атаки РФ
Аналитика
Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины
Мария Волощукредактор РБК-Украина Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины