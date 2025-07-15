Тривога вже 13 годин: де наразі атакують російські "Шахеди"

Так, у Запорізькій області повітряна тривога, оголошена ввечері 14 липня, триває вже понад 13 годин. Сигнал пролунав о 19:34 і досі не припиняється для більшості території області.

У самому Запоріжжі тривогу спершу скасували о 08:00 15 липня, але вже за 18 хвилин - о 08:18 - оголосили нову через загрозу ударних безпілотників.

Як повідомив Федоров, у небі помітили щонайменше два ворожі дрони, які рухаються в напрямку обласного центру. За його словами, один із них прямував до Шевченківського району, інший - до Комунарського.

"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - закликав Федоров о 08:50.

Жителів області просять не нехтувати сигналами тривоги й залишатися в укриттях до офіційного відбою.

Станом на 09:00 карта повітряних тривог України виглядала так: