Тривога вже 13 годин: де наразі атакують російські "Шахеди"

Зранку, 15 липня, російські загарбники продовжують атакувати Україну ударними дронами. У Запорізькій області вже понад 13 годин триває повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог України та Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.
Так, у Запорізькій області повітряна тривога, оголошена ввечері 14 липня, триває вже понад 13 годин. Сигнал пролунав о 19:34 і досі не припиняється для більшості території області.
У самому Запоріжжі тривогу спершу скасували о 08:00 15 липня, але вже за 18 хвилин - о 08:18 - оголосили нову через загрозу ударних безпілотників.
Як повідомив Федоров, у небі помітили щонайменше два ворожі дрони, які рухаються в напрямку обласного центру. За його словами, один із них прямував до Шевченківського району, інший - до Комунарського.
"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - закликав Федоров о 08:50.
Жителів області просять не нехтувати сигналами тривоги й залишатися в укриттях до офіційного відбою.
Станом на 09:00 карта повітряних тривог України виглядала так:
У ніч на 14 липня РФ запустила по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". Через атаку в багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.
Унаслідок обстрілу Гуляйполя на Запоріжжі постраждали двоє людей. Тим часом у самому Запоріжжі через атаку дронів спалахнули пожежі, пошкоджено адміністративну будівлю одного з інфраструктурних об’єктів.
У Харківській області через дронову атаку спалахнули пожежі у кількох населених пунктах. Найбільше постраждав Куп’янський район.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram