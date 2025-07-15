UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Тривога вже 13 годин: де наразі атакують російські "Шахеди"

Фото: російський агресор знову атакує Україну дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Зранку, 15 липня, російські загарбники продовжують атакувати Україну ударними дронами. У Запорізькій області вже понад 13 годин триває повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог України та Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

Так, у Запорізькій області повітряна тривога, оголошена ввечері 14 липня, триває вже понад 13 годин. Сигнал пролунав о 19:34 і досі не припиняється для більшості території області.

У самому Запоріжжі тривогу спершу скасували о 08:00 15 липня, але вже за 18 хвилин - о 08:18 - оголосили нову через загрозу ударних безпілотників.

Як повідомив Федоров, у небі помітили щонайменше два ворожі дрони, які рухаються в напрямку обласного центру. За його словами, один із них прямував до Шевченківського району, інший - до Комунарського.

"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - закликав Федоров о 08:50.

Жителів області просять не нехтувати сигналами тривоги й залишатися в укриттях до офіційного відбою.

Станом на 09:00 карта повітряних тривог України виглядала так:

Атака РФ 15 липня

У ніч на 14 липня РФ запустила по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". Через атаку в багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.

Унаслідок обстрілу Гуляйполя на Запоріжжі постраждали двоє людей. Тим часом у самому Запоріжжі через атаку дронів спалахнули пожежі, пошкоджено адміністративну будівлю одного з інфраструктурних об’єктів.

У Харківській області через дронову атаку спалахнули пожежі у кількох населених пунктах. Найбільше постраждав Куп’янський район.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяПовітряні сили УкраїниВійна в Україні