Російські ударні дрони атакують Україну: де літають "Шахеди"

У ніч проти 15 липня 2025 року Росія знову атакує територію України ударними дронами-камікадзе. Через атаку в багатьох областях було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Військові повідомили про загрозу застосування ударних дронів у кількох областях.

Зокрема, зафіксовано БпЛА над Миколаївщиною, які рухаються у південно-західному напрямку.

Крім того, на Харківщині дрони рухаються як у південному, так і у північному напрямках, а над Кропивницьким зафіксовано БпЛА безпосередньо над містом.

Також станом на 00:48 ворожі "Шахеди" рухалися:

на півночі Сумщини, курс південно-західний;

на Дніпропетровщині, курс південно-західний.

У зв’язку з масованою атакою у низці областей України була оголошена масштабна повітряна тривога. Влада закликає громадян залишатися в укриттях і стежити за повідомленнями офіційних джерел.

Поки що інформації про наслідки чи руйнування не надходило, але військові закликають українців уважно стежити за офіційними повідомленнями.