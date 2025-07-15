Російські ударні дрони атакують Україну: де літають "Шахеди"
У ніч проти 15 липня 2025 року Росія знову атакує територію України ударними дронами-камікадзе. Через атаку в багатьох областях було оголошено масштабну повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Військові повідомили про загрозу застосування ударних дронів у кількох областях.
Зокрема, зафіксовано БпЛА над Миколаївщиною, які рухаються у південно-західному напрямку.
Крім того, на Харківщині дрони рухаються як у південному, так і у північному напрямках, а над Кропивницьким зафіксовано БпЛА безпосередньо над містом.
Також станом на 00:48 ворожі "Шахеди" рухалися:
- на півночі Сумщини, курс південно-західний;
- на Дніпропетровщині, курс південно-західний.
У зв’язку з масованою атакою у низці областей України була оголошена масштабна повітряна тривога. Влада закликає громадян залишатися в укриттях і стежити за повідомленнями офіційних джерел.
Поки що інформації про наслідки чи руйнування не надходило, але військові закликають українців уважно стежити за офіційними повідомленнями.
Нагадаємо, за останню добу ворог випустив по Україні дві ракети, наніс 64 авіаудари та скинув 100 керованих авіабомб.
Крім того, для ударів було застосовано 1168 дронів-камікадзе, а також проведено 3980 обстрілів позицій українських військ та мирних населених пунктів.
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