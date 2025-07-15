Гуляйполе зазнало потужного обстрілу: поранено двох осіб

Гуляйполе в Запорізькій області в ніч на 15 липня зазнало російського обстрілу. Постраждали дві людини.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За його словами, окупанти накрили Гуляйполе з артилерії близько другої години ночі. Унаслідок цього пошкоджень зазнав приватний будинок. "Отримали поранення подружжя: 60-річна жінка та 66-річний чоловік", - повідомив Федоров. Усю ніч глава ОВА повідомляв про рух ударних безпілотників типу "Шахед" у небі над областю. По ворожих дронах працювала ППО, через що було чутно вибухи. Оновлено о 6:22. У Запоріжжі та Запорізькому районі спалахнули пожежі через дронову атаку.Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено ангар та адмінбудівлю інфраструктурного об'єкту. Обійшлося без постраждалих.