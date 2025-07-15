Тревога уже 13 часов: где сейчас атакуют российские "Шахеды"

Утром, 15 июля, российские захватчики продолжают атаковать Украину ударными дронами. В Запорожской области уже более 13 часов продолжается воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины и Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.
Так, в Запорожской области воздушная тревога, объявленная вечером 14 июля, продолжается уже более 13 часов. Сигнал прозвучал в 19:34 и до сих пор не прекращается для большинства территории области.
В самом Запорожье тревогу сначала отменили в 08:00 15 июля, но уже через 18 минут - в 08:18 - объявили новую из-за угрозы ударных беспилотников.
Как сообщил Федоров, в небе заметили по меньшей мере два вражеских дрона, которые движутся в направлении областного центра. По его словам, один из них направлялся в Шевченковский район, другой - в Коммунарский.
"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - призвал Федоров в 08:50.
Жителей области просят не пренебрегать сигналами тревоги и оставаться в укрытиях до официального отбоя.
По состоянию на 09:00 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
В ночь на 14 июля РФ запустила по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за атаки во многих областях была объявлена воздушная тревога.
В результате обстрела Гуляйполя в Запорожье пострадали два человека. Тем временем в самом Запорожье из-за атаки дронов вспыхнули пожары, повреждено административное здание одного из инфраструктурных объектов.
В Харьковской области из-за дроновой атаки вспыхнули пожары в нескольких населенных пунктах. Больше всего пострадал Купянский район.
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