Тривога тривала понад 11 годин. В ОВА розповіли про наслідки атаки дронів під Києвом

Російська армія атакувала дронами Київську область в ніч на 9 лютого. Тривога в регіоні тривала 11 годин, є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

"Чергова масована атака ворожих БпЛА на Київщину. Тривога тривала більше 11 годин. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", - йдеться у повідомленні. Попри те, що постраждалих серед населення немає, а влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено, в Обухівському районі на території будівництва багатоповерхового будинку відбулося падіння уламків збитої цілі. "Пошкоджено фасад недобудованого житлового будинку. В інших місцях області фіксуються падіння уламків збитих цілей на відкритих ділянках місцевості", - додали в ОВА. Оперативні групи продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.