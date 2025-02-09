Тривога тривала понад 11 годин. В ОВА розповіли про наслідки атаки дронів під Києвом
Російська армія атакувала дронами Київську область в ніч на 9 лютого. Тривога в регіоні тривала 11 годин, є пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.
"Чергова масована атака ворожих БпЛА на Київщину. Тривога тривала більше 11 годин. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", - йдеться у повідомленні.
Попри те, що постраждалих серед населення немає, а влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено, в Обухівському районі на території будівництва багатоповерхового будинку відбулося падіння уламків збитої цілі.
"Пошкоджено фасад недобудованого житлового будинку. В інших місцях області фіксуються падіння уламків збитих цілей на відкритих ділянках місцевості", - додали в ОВА.
Оперативні групи продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.
Атака РФ по Україні
Російські війська атакували Україну дронами після опівночі 9 лютого. Вибухи лунали в Одесі та в районі Луцька. Також вибухи гриміли в Київській області, де працювала ППО.
За даними українських військових, у ніч на 9 лютого Росія випустила по Україні 151 дрон. Протиповітряна оборона працювала в 14 областях України.
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