Україну атакували 150 російських дронів: як відпрацювали сили ППО

Росія в ніч на 9 лютого випустила по Україні 151 дрон. Протиповітряна оборона працювала в 14 областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Росіяни запускали дрони з п'яти напрямків в Росії - Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Сили ППО знищили 70 ворожих дронів. Протиповітряна оборона працювала в Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Ще 74 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків). Два дрони в повітрі.