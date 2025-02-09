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Тревога продолжалась более 11 часов. В ОВА рассказали о последствиях атаки дронов под Киевом

Киевская область, Воскресенье 09 февраля 2025 09:43
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Тревога продолжалась более 11 часов. В ОВА рассказали о последствиях атаки дронов под Киевом Фото: РФ атаковала Киевскую область дронами 9 февраля (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия атаковала дронами Киевскую область в ночь на 9 февраля. Тревога в регионе длилась 11 часов, есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

"Очередная массированная атака вражеских БпЛА на Киевщину. Тревога продолжалась более 11 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что пострадавших среди населения нет, а попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено, в Обуховском районе на территории строительства многоэтажного дома произошло падение обломков сбитой цели.

"Поврежден фасад недостроенного жилого дома. В других местах области фиксируются падения обломков сбитых целей на открытых участках местности", - добавили в ОВА.

Оперативные группы продолжают работы по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки.

Атака РФ по Украине

Российские войска атаковали Украину дронами после полуночи 9 февраля. Взрывы раздавались в Одессе и в районе Луцка. Также взрывы гремели в Киевской области, где работала ПВО.

По данным украинских военных, в ночь на 9 февраля Россия выпустила по Украине 151 дрон. Противовоздушная оборона работала в 14 областях Украины.

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