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Тривога тривала більше 7 годин. В ОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Київську область

Україна, П'ятниця 12 липня 2024 09:55
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Тривога тривала більше 7 годин. В ОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Київську область Фото: названо наслідки атаки РФ на Київську область 12 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Київській області під час атаки РФ тривога тривала понад сім годин. Падіння уламків зафіксовано одразу у трьох районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

"Ворог вкотре намагався атакувати нашу область. Тривога оголошувалася тричі та тривала з вечора і майже всю ніч - загалом більше 7 годин", - розповів він.

За його словами, під час атаки в повітряному просторі були зафіксовані ракети та ударні дрони.

"В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", - констатував Кравченко.

Наслідки атаки РФ

За даними голови ОВА, влучань в житлові та критичні інфраструктурні об’єкти не зафіксовано, постраждалих немає.

На цей час оперативні групи фіксують падіння уламків в трьх районах на відкритих місцевостях поза межами забудови, робота триває.

Обстріл РФ по Україні

Російські війська обстріляли територію України, починаючи з вечора 11 липня та вночі, 12 липня. Окупанти влаштували черговий комбінований удар із використанням ракет Х-101 та "шахедів". У Київській області працювала ППО, а на підступах до Києва вдалося збити російський дрон.

За даними Повітряних сил, Росія атакувала Україну п'ятьма ракетами Х-101 та 19 дронами-камікадзе. ППО збила всі п'ять ракет і 11 дронів. При цьому не виключено, що під час атаки загарбники використали вісім імітаторів ударних БПЛА.

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