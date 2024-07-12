Тривога тривала більше 7 годин. В ОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Київську область

У Київській області під час атаки РФ тривога тривала понад сім годин. Падіння уламків зафіксовано одразу у трьох районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

"Ворог вкотре намагався атакувати нашу область. Тривога оголошувалася тричі та тривала з вечора і майже всю ніч - загалом більше 7 годин", - розповів він.

За його словами, під час атаки в повітряному просторі були зафіксовані ракети та ударні дрони.

"В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", - констатував Кравченко.

Наслідки атаки РФ

За даними голови ОВА, влучань в житлові та критичні інфраструктурні об’єкти не зафіксовано, постраждалих немає.

На цей час оперативні групи фіксують падіння уламків в трьх районах на відкритих місцевостях поза межами забудови, робота триває.