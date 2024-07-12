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Основний удар на Старокостянтинів. Як відпрацювала ППО під час масованого обстрілу РФ

Україна, П'ятниця 12 липня 2024 08:32
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Основний удар на Старокостянтинів. Як відпрацювала ППО під час масованого обстрілу РФ Фото: ППО збила п'ять ракет і 11 дронів під час атаки РФ по Україні 12 липня
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували Україну дронами та ракетами Х-101. Основним напрямком для удару росіяни обрали Старокостянтинів Хмельницької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"Увечері 11 липня окупанти атакували із літаків стратегічної авіації 5 крилатими ракетами повітряного базування типу Х-101 (пуски із Саратовської області), а протягом ночі - 19 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" та безпілотниками невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська область", - розповів він.

Як відпрацювала ППО

Як зазначив генерал, основний напрямок удару - Старокостянтинів.

"В результаті протиповітряного бою ракети було збито у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях", - додав Олещук.

Також, за його даними, ППО збила 11 "шахедів" та безпілотників невстановленого типу у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях.

"Решта вісім безпілотників локаційно втрачено. Імовірно, з метою перевантаження протиповітряної оборони, ворог використовує імітатори ударних БПЛА", - констатував Олещук.

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