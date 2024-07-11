У Київській області працює ППО

В Київській області сьогодні, 11 липня ввечері, спрацювали системи протиповітряної оборони. Росіяни атакують Україну ракетами та дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram та Повітряні сили ЗСУ у Telegram .

За інформацією ОВА, ППО в регіоні працює по повітряних цілях. У відомстві закликали громадян дотримуватись інформаційної тиші та не публікувати в мережі роботу українських захисників.

Тим часом у Повітряних силах попередили про російський безпілотник у районі Києва. Він прямує до міста зі східного напрямку. При цьому було відомо про "Шахеди" на півдні Київської області, вони летіли у бік Білої Церкви.

Також військові заявляли про крилаті ракети на кордоні Київської, Житомирської та Вінницької областей. Вони прямували у західному напрямку.