У Київській області працює ППО
В Київській області сьогодні, 11 липня ввечері, спрацювали системи протиповітряної оборони. Росіяни атакують Україну ракетами та дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
За інформацією ОВА, ППО в регіоні працює по повітряних цілях. У відомстві закликали громадян дотримуватись інформаційної тиші та не публікувати в мережі роботу українських захисників.
Тим часом у Повітряних силах попередили про російський безпілотник у районі Києва. Він прямує до міста зі східного напрямку. При цьому було відомо про "Шахеди" на півдні Київської області, вони летіли у бік Білої Церкви.
Також військові заявляли про крилаті ракети на кордоні Київської, Житомирської та Вінницької областей. Вони прямували у західному напрямку.
Що передувало
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 11 липня, запустили по Україні дрони та кілька груп крилатих ракет.
Ворожі ударні безпілотники фіксували у північних регіонах України. Пізніше вони долетіли до Київської області.
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