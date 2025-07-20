Тривога дісталася Києва, над Україною багато "Шахедів": що відомо про нічну атаку

Російські терористи масовано атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У Києві та багатьох областях країни оголошено повітряну тривогу, працює протиповітряна оборона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог.
Станом на 22:50 ворожі безпілотники рухалися:
За даними моніторингових каналів, на 23:18 у повітряному просторі близько 100 ворожих дронів.
Станом на 23:14 карта повітряних тривог України виглядала так:
Нагадаємо, ввечері у неділю, 20 липня, росіяни запустили в напрямку України ударні дрони з різних напрямків.
Близько 22:00 у Павлограді Дніпропетровської області пролунали вибухи.
Крім того, у другій половині дня неділі, загарбники обстріляли ракетами Дніпропетровську область. Зафіксовані пошкодження і руйнування житлової інфраструктури та є поранені.
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