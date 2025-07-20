Тривога дісталася Києва, над Україною багато "Шахедів": що відомо про нічну атаку

Російські атаки на Україну

Нагадаємо, ввечері у неділю, 20 липня, росіяни запустили в напрямку України ударні дрони з різних напрямків.

Близько 22:00 у Павлограді Дніпропетровської області пролунали вибухи.

Крім того, у другій половині дня неділі, загарбники обстріляли ракетами Дніпропетровську область. Зафіксовані пошкодження і руйнування житлової інфраструктури та є поранені.

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