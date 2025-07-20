Тревога добралась до Киева, над Украиной много "Шахедов": что известно о ночной атаке

Российские атаки на Украину

Вечером в воскресенье, 20 июля, россияне запустили в направлении Украины ударные дроны с разных направлений.

Около 22:00 в Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы.

Кроме того, во второй половине дня воскресенья, захватчики обстреляли ракетами Днепропетровскую область.

Зафиксированы повреждения и разрушения жилой инфраструктуры и есть раненые.

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