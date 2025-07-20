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Тревога добралась до Киева, над Украиной много "Шахедов": что известно о ночной атаке

Фото: российские захватчики атакуют дронами Украину (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". В Киеве и многих областях страны объявлена воздушная тревога, работает противовоздушная оборона.

По состоянию на 22:50 вражеские беспилотники двигались:

  • в Харьковской области в направлении Лозовой, Балаклеи, Изюма;
  • на Черниговской области большинство в направлении Киевской области;
  • в Киевской области с Черниговской курсом на Згуровку;
  • в Сумской области в большинстве районов области. Курсом на Черниговскую и Полтавскую области;
  • в Днепропетровской области: группы на Павлоград, Синельниково;
  • в Полтавской области на юге области. Курс - западный;
  • в Запорожской области через Пологовский район, курс северный;
  • в Херсонской области курсом на Николаевскую область.

По данным мониторинговых каналов, на 23:18 в воздушном пространстве около 100 вражеских дронов.

По состоянию на 23:31 вражеские дроны двигались:

  • в Харьковской области курсом на Балаклию, Лозовую, Мерефу;
  • в Черниговской области мимо Козельца на Остер/Десну/Киевскую область;
  • в Киевской области - курсом на Яготин, Переяслав, Вишенки;
  • в Сумской области более 20 групп дронов держат курс на Харьковскую/Черниговскую области;
  • в Днепропетровской области в районе Днепра, Синельниково, Самара, Магдалиновка;
  • в Полтавской области мимо Решетиловки, Новых Санжар, Гадяча;
  • в Запорожской области курсом на Днепропетровскую область;
  • в Николаевской области большинство дронов на Одесскую область.

По состоянию на 23:46 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Российские атаки на Украину

Вечером в воскресенье, 20 июля, россияне запустили в направлении Украины ударные дроны с разных направлений.

Около 22:00 в Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы.

Кроме того, во второй половине дня воскресенья, захватчики обстреляли ракетами Днепропетровскую область.

Зафиксированы повреждения и разрушения жилой инфраструктуры и есть раненые.

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Атака дронов