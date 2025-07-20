ua en ru
Нд, 20 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Павлограді на тлі атаки дронів пролунали вибухи

Неділя 20 липня 2025 22:22
UA EN RU
У Павлограді на тлі атаки дронів пролунали вибухи Фото: в напрямку міста було зафіксовано дрони (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 20 липня, у Павлограді Дніпропетровської області знову пролунали вибухи. Військові попередили про загрозу застосування ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звуки вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 21:57.

Після цього місцеві канали писали, що місці ще було чути вибухи. Водночас військові повідомляли, у Дніпропетровській області через Синельниківський район летять дрони. Їх курс - на Дніпро, Павлоград.

Офіційних коментарів щодо наслідків атаки поки не було.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:22 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Павлограді на тлі атаки дронів пролунали вибухи

Нагадаємо, що в ніч на 19 липня Павлоград пережив наймасованішу атаку РФ. На місто летіли як дрони, так і ракети.

Унаслідок російських ударів у місті були пожежі, а також повідомлялося про пошкодження пожежної частини, промислових підприємств і п'ятиповерхової будівлі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Павлоград Дніпропетровська область Війна в Україні
Новини
Алієв "підпалив" росіян: прийняв у подарунок шеврони ЗСУ і сказав "продовжуйте так само"
Алієв "підпалив" росіян: прийняв у подарунок шеврони ЗСУ і сказав "продовжуйте так само"
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні