РФ вдарила ракетою, дронами та "Градом" по Дніпропетровській області: які наслідки

Російські окупанти в другій половині дня 20 липня активно обстрілювали Дніпропетровську область. Внаслідок атак ворога є руйнування та пошкодження житлової інфраструктури, а також постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака в Telegram .

За словами Лисака, російські окупанти вдень атакували ракетою Павлоградський район. Внаслідок удару ворога виникла пожежа, її швидко ліквідували.

Також росіяни обстрілювали Нікопольський район. Під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади, окупанти били "Градом", артилерією та дронами. Внаслідок обстрілів постраждало двоє людей - 39-річний чоловік та 57-річна жінка. Російські атаки пошкодили приватний будинок, інфраструктуру та два автомобілі.

У Синельниківському районі було зафіксовано обстріли з артилерії, а також удари дронами та керованими авіабомбами. Під ударами опинилися Межівська, Новопавлівська та Великомихайлівська громади. Є пошкодження приватних будинків та газогону.

У Криворізькому районі окупанти намагалися влаштувати атаку FPV-дроном. Проте все, чого їм вдалося досягти - це влаштувати пожежу на відкритій місцевості, де спалахнула суха трава.