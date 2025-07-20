Росіяни запустили групи дронів з півдня та півночі: де загроза ударів

У неділю ввечері, 20 липня, російські окупанти вкотре випустили дрони по Україні. У низці областей вже оголосили тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначимо, що військові починаючи з 21:11 вже почали фіксувати групи ударних дронів. Зокрема:

із півдня - через Запорізьку область;

із півночі - через Сумську область.

Через кілька хвилин у Повітряних силах ЗСУ поінформували, що зафіксовано ще групи "Шахедів", які летять через північ Чернігівської області.

Крім того, за останніми даними, фіксуються нові групи безпілотників із Донецької області в напрямку Харківської.

Де оголосили тривогу

Станом на 21:40 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.