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Росіяни запустили групи дронів з півдня та півночі: де загроза ударів

Неділя 20 липня 2025 21:40
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Росіяни запустили групи дронів з півдня та півночі: де загроза ударів Фото: кількість дронів у повітряному просторі України збільшується (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю ввечері, 20 липня, російські окупанти вкотре випустили дрони по Україні. У низці областей вже оголосили тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначимо, що військові починаючи з 21:11 вже почали фіксувати групи ударних дронів. Зокрема:

  • із півдня - через Запорізьку область;
  • із півночі - через Сумську область.

Через кілька хвилин у Повітряних силах ЗСУ поінформували, що зафіксовано ще групи "Шахедів", які летять через північ Чернігівської області.

Крім того, за останніми даними, фіксуються нові групи безпілотників із Донецької області в напрямку Харківської.

Де оголосили тривогу

Станом на 21:40 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Росіяни запустили групи дронів з півдня та півночі: де загроза ударів

Атака дронів на Україну

Нагадаємо, що Росія фактично щодня запускає по нашій країні дрони. Дні, коли цього не було - можна перерахувати на пальцях.

Зокрема, в ніч на 20 липня окупанти випустили по Україні 57 безпілотників. Сили ППО збили 18 із них, а ще 7 - були локаційно втрачені або подавлені РЕБ.

Водночас ворог атакував Запоріжжя та прифронтові території Донецької, Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей.

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