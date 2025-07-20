Тревога добралась до Киева, над Украиной много "Шахедов": что известно о ночной атаке
Российские террористы массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". В Киеве и многих областях страны объявлена воздушная тревога, работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог.
По состоянию на 22:50 вражеские беспилотники двигались:
- в Харьковской области в направлении Лозовой, Балаклеи, Изюма;
- на Черниговской области большинство в направлении Киевской области;
- в Киевской области с Черниговской курсом на Згуровку;
- в Сумской области в большинстве районов области. Курсом на Черниговскую и Полтавскую области;
- в Днепропетровской области: группы на Павлоград, Синельниково;
- в Полтавской области на юге области. Курс - западный;
- в Запорожской области через Пологовский район, курс северный;
- в Херсонской области курсом на Николаевскую область.
По данным мониторинговых каналов, на 23:18 в воздушном пространстве около 100 вражеских дронов.
По состоянию на 23:31 вражеские дроны двигались:
- в Харьковской области курсом на Балаклию, Лозовую, Мерефу;
- в Черниговской области мимо Козельца на Остер/Десну/Киевскую область;
- в Киевской области - курсом на Яготин, Переяслав, Вишенки;
- в Сумской области более 20 групп дронов держат курс на Харьковскую/Черниговскую области;
- в Днепропетровской области в районе Днепра, Синельниково, Самара, Магдалиновка;
- в Полтавской области мимо Решетиловки, Новых Санжар, Гадяча;
- в Запорожской области курсом на Днепропетровскую область;
- в Николаевской области большинство дронов на Одесскую область.
По состоянию на 23:46 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Российские атаки на Украину
Вечером в воскресенье, 20 июля, россияне запустили в направлении Украины ударные дроны с разных направлений.
Около 22:00 в Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы.
Кроме того, во второй половине дня воскресенья, захватчики обстреляли ракетами Днепропетровскую область.
Зафиксированы повреждения и разрушения жилой инфраструктуры и есть раненые.
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