Тревога добралась до Киева, над Украиной много "Шахедов": что известно о ночной атаке

Российские террористы массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". В Киеве и многих областях страны объявлена воздушная тревога, работает противовоздушная оборона.

По состоянию на 23:46 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

По состоянию на 23:31 вражеские дроны двигались:

По данным мониторинговых каналов, на 23:18 в воздушном пространстве около 100 вражеских дронов.

По состоянию на 22:50 вражеские беспилотники двигались:

Российские атаки на Украину

Вечером в воскресенье, 20 июля, россияне запустили в направлении Украины ударные дроны с разных направлений.

Около 22:00 в Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы.

Кроме того, во второй половине дня воскресенья, захватчики обстреляли ракетами Днепропетровскую область.

Зафиксированы повреждения и разрушения жилой инфраструктуры и есть раненые.

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