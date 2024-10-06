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Тривога була понад 12 годин. В ОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Київську область

Київська область, Неділя 06 жовтня 2024 10:52
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Тривога була понад 12 годин. В ОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Київську область Фото: у Київській області падіння уламків БПЛА фіксуються у шести районах після атаки РФ 6 жовтня (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Росія в ніч проти 6 жовтня атакували Київську область безпілотниками. Тривога тривала понад 12 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

"Ворог не припиняє атакувати область ударними дронами. Тривога тривала понад 12 годин", - розповів він.

За словами голови ОВА, в регіоні активно працювали сили ППО, а ворожі цілі було знищено.

"Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Постраждалі внаслідок атаки відсутні", - додав Кравченко.

Водночас, падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються в шести районах області.

Атака РФ на Київ та область

Російські війська в ніч проти 6 жовтня запустили по Україні дрони та балістичні ракети. Зокрема, у Києві пролунав вибух. Повідомлялося про загрозу російських дронів, в області працювала ППО.

Щодо столиці, то на Київ російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків. Повітряна тривога у місті оголошувалась тричі і сумарно тривала понад 5 годин.

Додамо, що загалом РФ запустила по Україні дві балістичні ракети "Іскандер-М", одну крилату ракету "Іскандер-К", одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 і 87 ударних "Шахедів". ППО збила дві ракети та 56 дронів. Ще 25 БПЛА було втрачено через роботу комплексів РЕБ.

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