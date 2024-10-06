Тревога была больше 12 часов. В ОВА рассказали о последствиях атаки РФ на Киевскую область

Россия в ночь на 6 октября атаковали Киевскую область беспилотниками. Тревога длилась больше 12 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.

В то же время, падения обломков сбитых вражеских целей фиксируются в шести районах области.

"Попадания в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущены. Пострадавшие в результате атаки отсутствуют", - добавил Кравченко.

По словам главы ОВА, в регионе активно работали силы ПВО, а вражеские цели были уничтожены.

"Враг не прекращает атаковать область ударными дронами. Тревога продолжалась более 12 часов", - рассказал он.

Атака РФ на Киев и область

Российские войска в ночь на 6 октября запустили по Украине дроны и баллистические ракеты. В частности, в Киеве прогремел взрыв. Сообщалось об угрозе российских дронов, в области работала ПВО.

Что касается столицы, то на Киев российские дроны заходили волнами и с разных направлений. Воздушная тревога в городе объявлялась трижды и суммарно продолжалась более 5 часов.

Добавим, что в общей сложности РФ запустила по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М", одну крылатую ракету "Искандер-К", одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 87 ударных "Шахедов". ПВО сбила две ракеты и 56 дронов. Еще 25 БПЛА были потеряны из-за работы комплексов РЭБ.

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