ua en ru
Вс, 06 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Тревога была больше 12 часов. В ОВА рассказали о последствиях атаки РФ на Киевскую область

Киевская область, Воскресенье 06 октября 2024 10:52
UA EN RU
Тревога была больше 12 часов. В ОВА рассказали о последствиях атаки РФ на Киевскую область Фото: в Киевской области падения обломков БПЛА фиксируются в шести районах после атаки РФ 6 октября (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Россия в ночь на 6 октября атаковали Киевскую область беспилотниками. Тревога длилась больше 12 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.

"Враг не прекращает атаковать область ударными дронами. Тревога продолжалась более 12 часов", - рассказал он.

По словам главы ОВА, в регионе активно работали силы ПВО, а вражеские цели были уничтожены.

"Попадания в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущены. Пострадавшие в результате атаки отсутствуют", - добавил Кравченко.

В то же время, падения обломков сбитых вражеских целей фиксируются в шести районах области.

Атака РФ на Киев и область

Российские войска в ночь на 6 октября запустили по Украине дроны и баллистические ракеты. В частности, в Киеве прогремел взрыв. Сообщалось об угрозе российских дронов, в области работала ПВО.

Что касается столицы, то на Киев российские дроны заходили волнами и с разных направлений. Воздушная тревога в городе объявлялась трижды и суммарно продолжалась более 5 часов.

Добавим, что в общей сложности РФ запустила по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М", одну крылатую ракету "Искандер-К", одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 87 ударных "Шахедов". ПВО сбила две ракеты и 56 дронов. Еще 25 БПЛА были потеряны из-за работы комплексов РЭБ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Война в Украине
NEWS
В КГВА рассказали о последствиях ночной атаки на столицу
В КГВА рассказали о последствиях ночной атаки на столицу
DAILY
"Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России
Юлия Акимова, Виталий Носач "Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России