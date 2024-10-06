Росія випустила по Україні понад 90 дронів та ракет: як відпрацювала ППО

У ніч на 6 жовтня російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну, використовуючи різні типи ракет та ударні безпілотники. Загалом українськими військовими було виявлено та супроводжено понад 90 ворожих повітряних цілей.

Станом на 09:00 відомо про втрату локацій ще 25 безпілотників через активну протидію засобів радіоелектронної боротьби. Чотири дрони ще перебувають у повітряному просторі України, бойові дії тривають.

Повітряні Сили України, за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та мобільних вогневих груп, відбивали атаку. Внаслідок бою було знищено дві ракети та 56 дронів-камікадзе у різних регіонах. Зокрема в Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.

Росіяни запустили дві балістичні ракети "Іскандер-М", одну крилату ракету "Іскандер-К", одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 87 ударних "Шахедів" з територій Орла, Приморсько-Ахтарська та Курська (РФ).

Нічний обстріл України

У ніч на 6 жовтня російські війська знову атакували Україну дронами-камікадзе. Після 23:00 в Одесі пролунали вибухи, а військові попередили про загрозу нових ударів безпілотників.

Крім того, в Одесі внаслідок влучання безпілотників була пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення та вантажні автомобілі.

У Києві також було чутно вибухи. За інформацією Київської міської військової адміністрації, ворожі дрони заходили на столицю хвилями з різних напрямків. Повітряну тривогу у місті оголошували тричі, загальна тривалість становила понад п'ять годин.

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