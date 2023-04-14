Тривають вже 51 тиждень. Білорусь знову продовжила військові навчання з РФ

У Білорусі в черговий раз продовжили спільні з Росією військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 24 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" .

"Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 15-16 квітня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші продовжують працювати без перерви: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський", "Обуз-Ліснівський" та "Гозький", - йдеться в повідомленні.

Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так з 17 квітня і до:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 22.04;

Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 24.04;

Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 22.04;

Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 23.04;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 21.04;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 24.04;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевичський район) до 23.04;

Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 23.04.

Фото: Білорусь продовжила спільні навчання з РФ (t.me/Hajun_BY)

Військові навчання на білоруських полігонах безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 51 тиждень.

У моніторинговій групі зазначили що Збройні сили Білорусі покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.