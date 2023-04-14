Тривають вже 51 тиждень. Білорусь знову продовжила військові навчання з РФ
У Білорусі в черговий раз продовжили спільні з Росією військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 24 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
"Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 15-16 квітня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші продовжують працювати без перерви: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський", "Обуз-Ліснівський" та "Гозький", - йдеться в повідомленні.
Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так з 17 квітня і до:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 22.04;
- Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 24.04;
- Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 22.04;
- Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 23.04;
- 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 21.04;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 24.04;
- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевичський район) до 23.04;
- Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 23.04.
Фото: Білорусь продовжила спільні навчання з РФ (t.me/Hajun_BY)
Військові навчання на білоруських полігонах безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 51 тиждень.
У моніторинговій групі зазначили що Збройні сили Білорусі покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Білорусь продовжила проводити постійні військові навчання на своїй території. Цього разу країна тренувала застосування авіацією "спеціальних боєприпасів".
Також раніше ми писали, що Білорусь знову вдалася до погроз і заявила, що розмістить на своїй території стратегічну ядерну зброю. Підготовки до цього нібито вже ведуться.
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