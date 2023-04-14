Длятся уже 51 неделю. Беларусь снова продлила военные учения с РФ
В Беларуси в очередной раз продлили совместные с Россией военные учения. Они продлятся, по меньшей мере, до 24 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".
"Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. 15-16 апреля станут выходными для некоторых полигонов, а другие продолжают работать без перерыва: "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский" и "Гожский", - говорится в сообщении.
В общем, продолжение учений на белорусских полигонах сейчас выглядит так с 17 апреля и до:
- 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 22.04;
- Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 24.04;
- Полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 22.04;
- Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 23.04;
- 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 21.04;
- 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесневский" (Барановичский район) до 24.04;
- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 23.04;
- Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 23.04.
Фото: Беларусь продлила совместные учения с РФ (t.me/Hajun_BY)
Военные учения на белорусских полигонах непрерывно идут с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составило 51 неделю.
В мониторинговой группе отметили, что Вооруженные силы Беларуси улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему они не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Беларусь продолжила проводить постоянные военные учения на своей территории. В этот раз страна тренировала применение авиацией "специальных боеприпасов".
Также ранее мы писали, что Беларусь снова прибегла к угрозам и заявила, что разместит на своей территории стратегическое ядерное оружие. Подготовки к этому якобы уже ведутся.
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