Нові погрози. У Білорусі запевняють, що розмістять стратегічну ядерну зброю

Білорусь знову вдалася до погроз і заявила, що розмістить на своїй території стратегічну ядерну зброю. Підготовки до цього нібито вже ведуться.

Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Зеркало".

За його словами, Білорусь майже закінчила підготовку до розміщення тактичної ядерної зброї.

"У нас підготовлено техніку - це літаки, які можуть нести ядерні боєприпаси. У нас підготовлені льотчики. Ми отримали найсучасніший комплекс "Іскандер", який може застосовувати ракети з ядерними боєголовками", - сказав він.

Глава Міноборони стверджу, що наступного тижня підрозділ білоруських військових вже закінчить навчання в Росії.

Хренін також запевнив, що Білорусь готується розмістити і стратегічну російську ядерну зброю. Більше того, нібито вже йде підготовка відповідних майданчиків.

"Якщо буде й надалі така агресивна риторика - це буде наступний крок. На загрозу сили лише силою. Інакше, на жаль, зараз на Заході не розуміють", - заявив білоруський міністр.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що на прохання Лукашенка планує розмістити у Білорусі ядерну зброю.

Пізніше глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія нібито вже передала Білорусі комплекс "Іскандер-М", який "може використовувати ракети у звичайному та ядерному виконанні".

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