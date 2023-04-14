У Білорусі прозвітували про тренування авіації зі "спеціальними боєприпасами"

Білорусь продовжила проводити постійні військові навчання на своїй території. Цього разу країна тренувала застосування авіацією "спеціальних боєприпасів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі в Telegram .

У відомстві розповідають, що завершили допідготовку льотного та інженерно-технічного складу військово-повітряних сил на винищувачах Су-25. Тренування проводили інструктори країни-агресора.

"Це (тренування - ред.) дозволило не лише покращити практичні навички льотного складу, а й освоїти нові способи застосування сучасних авіаційних засобів ураження, у тому числі спеціальних боєприпасів", - сказано у повідомленні Міноборони РБ.

У відомстві також пригрозили, що отримані знання та вміння "застосують для забезпечення військової безпеки Союзної держави".