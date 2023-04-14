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У Білорусі прозвітували про тренування авіації зі "спеціальними боєприпасами"

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Мінськ, П'ятниця 14 квітня 2023 16:53
У Білорусі прозвітували про тренування авіації зі "спеціальними боєприпасами" Ілюстративне фото: у Білорусі прозвітували про тренування авіації зі "спеціальними боєприпасами" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Білорусь продовжила проводити постійні військові навчання на своїй території. Цього разу країна тренувала застосування авіацією "спеціальних боєприпасів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі в Telegram.

У відомстві розповідають, що завершили допідготовку льотного та інженерно-технічного складу військово-повітряних сил на винищувачах Су-25. Тренування проводили інструктори країни-агресора.

"Це (тренування - ред.) дозволило не лише покращити практичні навички льотного складу, а й освоїти нові способи застосування сучасних авіаційних засобів ураження, у тому числі спеціальних боєприпасів", - сказано у повідомленні Міноборони РБ.

У відомстві також пригрозили, що отримані знання та вміння "застосують для забезпечення військової безпеки Союзної держави".

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив про плани розмістити ядерну зброю на території Білорусі. Таке рішення він ухвалив нібито на прохання самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка.

При цьому Путін розповідав, що у Білорусі переобладнали літаки для застосування тактичної ядерної зброї.

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Білорусь Ядерна зброя
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