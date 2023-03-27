UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Триватиме у відповідному порядку: Арахамія про свою заяву щодо посилення мобілізації

Фото: керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Мобілізація в Україні триватиме у відповідному порядку, а позачергових дій у цьому напрямі наразі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії в ефірі національного телемарафону.

"Мобілізація в Україні іде за чергою й позачергових дій немає. Вона як тривала, так і триватиме надалі", - сказав Арахамія.

За його словами, у випадку необхідності створення додаткових бригад мобілізація все одно триватиме у відповідному порядку. Прикладом цього є формування "Гвардії наступу".

"Західним партнерам важливо розуміти, чи готова Україна до різних сценаріїв", - сказав народний депутат.

Від впевненості у стійкості української армії буде залежати надання Україні нової зброї.

Раніше Арахамія заявляв, що мобілізацію в Україні можуть посилити, якщо Білорусь все ж отримає від Росії ядерну зброю.

Пізніше заступник міністра оборони Ганна Маляр сказала, що в Україні триває мобілізація з початку повномасштабного вторгнення Росії. Потреби у залученні нових бійців залежать від розвитку ситуації на фронті, та ніяких хвиль мобілізації немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниБілорусьСлуга народаВійна в УкраїніМобілізація в Україні