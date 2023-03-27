Триватиме у відповідному порядку: Арахамія про свою заяву щодо посилення мобілізації

"Мобілізація в Україні іде за чергою й позачергових дій немає. Вона як тривала, так і триватиме надалі", - сказав Арахамія.

За його словами, у випадку необхідності створення додаткових бригад мобілізація все одно триватиме у відповідному порядку. Прикладом цього є формування "Гвардії наступу".

"Західним партнерам важливо розуміти, чи готова Україна до різних сценаріїв", - сказав народний депутат.

Від впевненості у стійкості української армії буде залежати надання Україні нової зброї.