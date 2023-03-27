Продолжится в соответствующем порядке: Арахамия о своем заявлении про усиление мобилизации

"Мобилизация в Украине идет за очереди и внеочередных действий нет. Она как продолжалась, так и будет продолжаться", - сказал Арахамия.

По его словам, в случае необходимости создания дополнительных бригад, мобилизация все равно будет продолжаться в соответствующем порядке. Примером этого является формирование "Гвардии наступления".

"Западным партнерам важно понимать, готова ли Украина к разным сценариям", - сказал народный депутат.

От уверенности в устойчивости украинской армии будет зависеть предоставление Украине нового оружия.