Продолжится в соответствующем порядке: Арахамия о своем заявлении про усиление мобилизации

Мобилизация в Украине будет продолжаться в соответствующем порядке, а внеочередных действий в этом направлении пока нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в эфире национального телемарафона.
"Мобилизация в Украине идет за очереди и внеочередных действий нет. Она как продолжалась, так и будет продолжаться", - сказал Арахамия.
По его словам, в случае необходимости создания дополнительных бригад, мобилизация все равно будет продолжаться в соответствующем порядке. Примером этого является формирование "Гвардии наступления".
"Западным партнерам важно понимать, готова ли Украина к разным сценариям", - сказал народный депутат.
От уверенности в устойчивости украинской армии будет зависеть предоставление Украине нового оружия.
Ранее Арахамия заявлял, что мобилизацию в Украине могут усилить, если Беларусь все-таки получит от России ядерное оружие.
Позже заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что в Украине идет мобилизация с начала полномасштабного вторжения России. Потребности в привлечении новых бойцов зависят от развития ситуации на фронте и никаких волн мобилизации нет.
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