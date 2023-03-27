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Триватиме у відповідному порядку: Арахамія про свою заяву щодо посилення мобілізації

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Понеділок 27 березня 2023 20:20
Триватиме у відповідному порядку: Арахамія про свою заяву щодо посилення мобілізації Фото: керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Мобілізація в Україні триватиме у відповідному порядку, а позачергових дій у цьому напрямі наразі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії в ефірі національного телемарафону.

"Мобілізація в Україні іде за чергою й позачергових дій немає. Вона як тривала, так і триватиме надалі", - сказав Арахамія.

За його словами, у випадку необхідності створення додаткових бригад мобілізація все одно триватиме у відповідному порядку. Прикладом цього є формування "Гвардії наступу".

"Західним партнерам важливо розуміти, чи готова Україна до різних сценаріїв", - сказав народний депутат.

Від впевненості у стійкості української армії буде залежати надання Україні нової зброї.

Раніше Арахамія заявляв, що мобілізацію в Україні можуть посилити, якщо Білорусь все ж отримає від Росії ядерну зброю.

Пізніше заступник міністра оборони Ганна Маляр сказала, що в Україні триває мобілізація з початку повномасштабного вторгнення Росії. Потреби у залученні нових бійців залежать від розвитку ситуації на фронті, та ніяких хвиль мобілізації немає.

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