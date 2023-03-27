Триватиме у відповідному порядку: Арахамія про свою заяву щодо посилення мобілізації
Мобілізація в Україні триватиме у відповідному порядку, а позачергових дій у цьому напрямі наразі немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії в ефірі національного телемарафону.
"Мобілізація в Україні іде за чергою й позачергових дій немає. Вона як тривала, так і триватиме надалі", - сказав Арахамія.
За його словами, у випадку необхідності створення додаткових бригад мобілізація все одно триватиме у відповідному порядку. Прикладом цього є формування "Гвардії наступу".
"Західним партнерам важливо розуміти, чи готова Україна до різних сценаріїв", - сказав народний депутат.
Від впевненості у стійкості української армії буде залежати надання Україні нової зброї.
Раніше Арахамія заявляв, що мобілізацію в Україні можуть посилити, якщо Білорусь все ж отримає від Росії ядерну зброю.
Пізніше заступник міністра оборони Ганна Маляр сказала, що в Україні триває мобілізація з початку повномасштабного вторгнення Росії. Потреби у залученні нових бійців залежать від розвитку ситуації на фронті, та ніяких хвиль мобілізації немає.
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