Триватиме ще кілька років: Британія продовжує навчання ЗСУ на тлі зміцнення армії

Паралельно активізувалася робота над потенційною мирною угодою між Україною та Росією, повідомляють ЗМІ.

За даними Міноборони, коаліція під керівництвом Британії та Франції розробила плани розгортання багатонаціональних сил в Україні для стримування можливих нападів після укладення угоди.

У останніх місяцях у зустрічах взяли участь понад 200 військових планувальників з близько 30 країн.

Перший етап пакету передбачає посилення українських збройних сил через навчання та підкріплення, які підтримуватимуться багатонаціональною групою, розташованою подалі від фронту.

Подальший етап включає американський "бекстоп" для обміну розвідданими, спостереження за кордоном, озброєння та, можливо, протиповітряної оборони.

Наразі понад 50 000 українських новобранців пройшли навчання у Великій Британії за програмою Interflex.