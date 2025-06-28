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Вражаюча цифра: скільки українських військових пройшло навчання у Британії за три роки

Україна, Субота 28 червня 2025 19:23
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Вражаюча цифра: скільки українських військових пройшло навчання у Британії за три роки Фото: Британія підготувала понад 56 тисяч українських бійців (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Каріна Левицька

Програмі підготовки українських військових Interflex, що стартувала у Британії в червні 2022 року, виповнилося три роки. За цей час до ініціативи вже долучились 13 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Програма стартувала ще в червні 2022 року у Великій Британії й нині до неї вже долучилося 13 країн. Командувач операції "Інтерфлекс" полковник Енді Бордман каже, що найбільше в українцях його вражає бажання навчатися.

"Їхній патріотизм та мотивація є дійсно вражаючими. Для мене є честю працювати з ними", - наголосив він.

Повідомляється, що час існування програми, а саме за останні три роки, підготовку пройшли понад 56 тисяч українських військовослужбовців.

Допомога Україні з боку Британії

Нагадаємо, що Велика Британія є одним із ключових союзників України у війні проти російської агресії.

З початку повномасштабного вторгнення Британія надала Україні суттєву військову допомогу, включаючи танки Challenger 2, системи ППО, ракети великої дальності Storm Shadow, дрони, боєприпаси та навчання українських військових.

Окрім зброї, Британія активно підтримує Україну на дипломатичному рівні, посилює санкційний тиск на Росію й надає фінансову допомогу.

4 червня Британія, напередодні засідання "Рамштайн", оголосила рекордний пакет допомоги Україні. За словами голови Міністерства оборони Рустема Умєрова, підтримка включатиме:

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