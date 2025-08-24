Продлится еще несколько лет: Британия продолжает обучение ВСУ на фоне укрепления армии

Параллельно активизировалась работа над потенциальным мирным соглашением между Украиной и Россией, сообщают СМИ.

По данным Минобороны, коалиция под руководством Великобритании и Франции разработала планы развертывания многонациональных сил в Украине для сдерживания возможных нападений после заключения соглашения.

В последних месяцах во встречах приняли участие более 200 военных планировщиков из около 30 стран.

Первый этап пакета предусматривает усиление украинских вооруженных сил через обучение и подкрепление, которые будут поддерживаться многонациональной группой, расположенной подальше от фронта.

Дальнейший этап включает американский "бэкстоп" для обмена разведданными, наблюдения за границей, вооружения и, возможно, противовоздушной обороны.

Сейчас более 50 000 украинских новобранцев прошли обучение в Великобритании по программе Interflex.