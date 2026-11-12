"Тривалого миру не буде": Путін відкинув ідею збереження "сірих зон"

Нагадаємо, сьогоднні, 12 листопада, спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Тема їх переговорів - результати тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі щодо врегулювання війни в Україні.

За даними джерел РБК-Україна, на другий день зустрічі в Абу-Дабі російська делегація відмовилася обговорювати припинення вогню, територіальні питання, енергетику та безпеку в Чорному морі.

Фокус розмов змістився на майбутню архітектуру безпеки Європи, а сама війна проти України опинилася на другому плані.

Член української делегації Давид Арахамія також визнав, що переговори були жорсткими через директиви, з якими приїхали росіяни.

Водночас, за його словами, обговорення післявоєнного майбутнього допомогло налагодити діалог, і є хороший імпульс знайти рішення до початку наступного року.

Водночас російська делегація під час переговорів в Абу-Дабі чітко й категорично висловили незмінні вимоги Москви щодо повної капітуляції України та територіальних поступок, що виходять далеко за межі Донбасу.