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"Тривалого миру не буде": Путін відкинув ідею збереження "сірих зон"

15:05 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Росія проти збереження "сірих зон". Для Кремля існує лише одна лінія розмежування з Україною - державний кордон.

Як повідомляє РБК-Україна, про це російський диктатор Володимир Путін заявив під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Москві.

"Для Росії існує лише одна лінія розмежування з Україною - лінія державного кордону", - сказав Путін.

За його словами, Росія знає, що українці під час переговорів порушують тему "сірих зон".

"Збереження "сірих зон" призведе до нестабільності будь-яких домовленостей, і ніякого тривалого миру не буде", - заявив російський диктатор.

Нагадаємо, сьогоднні, 12 листопада, спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Тема їх переговорів - результати тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі щодо врегулювання війни в Україні.

За даними джерел РБК-Україна, на другий день зустрічі в Абу-Дабі російська делегація відмовилася обговорювати припинення вогню, територіальні питання, енергетику та безпеку в Чорному морі.

Фокус розмов змістився на майбутню архітектуру безпеки Європи, а сама війна проти України опинилася на другому плані.

Член української делегації Давид Арахамія також визнав, що переговори були жорсткими через директиви, з якими приїхали росіяни.

Водночас, за його словами, обговорення післявоєнного майбутнього допомогло налагодити діалог, і є хороший імпульс знайти рішення до початку наступного року.

Водночас російська делегація під час переговорів в Абу-Дабі чітко й категорично висловили незмінні вимоги Москви щодо повної капітуляції України та територіальних поступок, що виходять далеко за межі Донбасу.

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Володимир ПутінМирні переговориВійна в Україні