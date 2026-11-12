РФ претендує не лише на Донбас: в ISW пояснили, чого Кремль насправді хоче від переговорів

Російська делегація під час переговорів в Абу-Дабі чітко й категорично висловили незмінні вимоги Москви щодо повної капітуляції України та територіальних поступок, що виходять далеко за межі Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ституту вивчення війни (ISW).

Аналітики акцентують, що голова делегації РФ на переговорах в Абу-Дабі Володимир Мединський зробив чергову цинічну заяву щодо територіальних претензій Кремля.

Він зухвало наголосив, що Росія нібито захопить "кожен сантиметр своєї землі".

Окрім того, Мединський повторив тезу російського диктатора Володимира Путіна, озвучену ще в червні 2025 року: "Де ступила нога російського солдата - там Росія".

В ISW зазначили, що Москва вкотре нахабно демонструє, що вважає окуповані українські території своєю здобиччю.

Помічник Путіна також заявив, що Росія не погодиться на жодний обмін територіями і продовжуватиме розширювати свою "зону безпеки" в Україні. Ймовірно, маючи на увазі територію на півночі Сумської та Харківської областей, яку росіяни називають частиною "буферної зони".

"Заяви Мединського демонструють територіальні амбіції Кремля за межами п’яти незаконно анексованих регіонів України (Крим та Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області) та небажання йти на компроміси чи обмін територіями для припинення війни", - наголошують аналітики.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Сергій Лавров аналогічно заявив, що Росія буде далі дотримуватися "курсу", який відповідає вимогам, викладеним Путіним у його промові до МЗС ще в червні 2024 року.

Тоді диктатор зажадав від України вивести війська з усієї території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, зокрема з районів, які російська армія так і не змогла захопити.

Серед інших умов були так звана "демілітаризація" та "денацифікація" України, що фактично передбачає заміну чинної влади на проросійську, а також відмова від вступу до НАТО.

"У Кремлі неодноразово заявляли, що виведення українських військ з усієї території Донецької області є необхідною, але недостатньою умовою для мирного врегулювання. Водночас Путін та інші високопосадовці постійно підтверджують, що Москва не відмовляється від вимог, які російський диктатор озвучив ще в червні 2024-го", - наголосили у ISW.